Son dakika haberleri: Sadakataşı Derneğinden selden etkilenen İdlib'teki sığınmacılara yardım
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Son dakika haberleri: Sadakataşı Derneğinden selden etkilenen İdlib'teki sığınmacılara yardım

26.01.2021 13:49 | Son Güncelleme: 26.01.2021 13:53
Son dakika haberleri: Sadakataşı Derneğinden selden etkilenen İdlib'teki sığınmacılara yardım

Gelen son dakika haberlerine göre Sadakataşı Derneği, Suriye'nin İdlib kentinde yaşanan sel afetinden etkilenen sığınmacı ailelere gıda, kışlık kıyafet ve battaniye yardımı yaptı.

Sadakataşı Derneği, Suriye'nin İdlib kentinde yaşanan sel afetinden etkilenen sığınmacı ailelere gıda, kışlık kıyafet ve battaniye yardımı yaptı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, İdlib'de yoğun yağışlar nedeniyle sığınmacıların konakladığı çadırlar kullanılamaz hale geldi.

Sel afetinden etkilenen Seyyale Çadır Kenti'ndeki sığınmacı ailelere 250 battaniye, 150 çocuğa ise bot ve mont dağıtımı yapıldı.

Dernek ayrıca çadır kentte yaşayan 150 aileye ikişer paket çocuk bezi ile bebek bisküvisi, ıslak mendil ve şampuandan oluşan çocuk kolisi dağıttı. Birer litrelik 960 paket süt de ailelere ulaştırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, İdlib'de bulunan çadır kentlerde yaşayan 50 bin sığınmacının yaşanan sel afeti nedeniyle zor günler geçirdiğini belirtti.

Sığınmacılara destek olmak için bölgeye gönderdikleri yardım ekibinin çocuk kolisi, süt, battaniye, bot ve mont dağıttığını kaydeden Özdal, bölgeye hayırseverlerin desteğiyle insani yardım ulaştırmaya devam edeceklerini bildirdi.

Hayırseverler, derneğin İdlib için başlattığı yardım kampanyasına destek olmak için banka hesap numaralarına "www.sadakatasi.org.tr" adresinden ulaşabiliyor. Ayrıca tüm operatörlerden "İDLİB" yazıp "2989'a kısa mesajla 10 lira destekte bulunulabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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