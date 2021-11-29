Son dakika haberleri: SAC KAPLAMANIN DÜŞME ANI KAMERAYA YANSIDI - Haberler
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Son dakika haberleri: SAC KAPLAMANIN DÜŞME ANI KAMERAYA YANSIDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, rüzgarda uçan sac çatı kaplaması yere düşerken, o anlar kameraya yansıdı.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, rüzgarda uçan sac çatı kaplaması yere düşerken, o anlar kameraya yansıdı. Yoldan geçen kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Olay saat 17.00 sıralarında, Karasu İncilli Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. 5 katlı binanın çatısında bulunan sac kaplama rüzgar nedeniyle uçtu. Sac kaplama yola düşerken, o anlar kayıtta bulunan DHA muhabiri tarafından görüntülendi. Sac kaplamanın düştüğü anda yoldan geçen olmaması olası bir faciayı önledi.

Son dakika haberleri: SAC KAPLAMANIN DÜŞME ANI KAMERAYA YANSIDI

Son dakika haberleri: SAC KAPLAMANIN DÜŞME ANI KAMERAYA YANSIDI

Son dakika haberleri: SAC KAPLAMANIN DÜŞME ANI KAMERAYA YANSIDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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