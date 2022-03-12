Son dakika haberleri! Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan açıklama: Yeni uçuş iptallerine karar verildi - Haberler

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Son dakika haberleri! Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan açıklama: Yeni uçuş iptallerine karar verildi

Demirören Haber Ajansı - Gamze Şimşek - Güncel
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Son dakika haberleri! Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan açıklama: Yeni uçuş iptallerine karar verildi

Son dakika haberleri: Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan İşletmesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ), Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından açıklama yaptı.

Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan İşletmesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ), Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından açıklama yaptı. Açıklamada, yüzde 30 oranında uçuş iptal kararına ilave olarak yeni uçuş iptallerinin yapıldığına dikkat çekildi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 12.03.2022 tarihinde alınmış olan yüzde 30 oranında uçuş iptal kararına ilave olarak yeni uçuş iptalleri yapılmasına karar verilmiş olup, tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" denildi.


İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Demirören Haber Ajansı / Gamze Şimşek - Güncel

Sabiha Gökçen, Havacılık, 112, Güncel, Haberler

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