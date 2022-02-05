Son dakika haberleri: Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: "Korona virüs testleri pozitif çıkan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip... - Haberler
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Son dakika haberleri: Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: "Korona virüs testleri pozitif çıkan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haberleri: Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu:

Son dakika gelişmesine göre Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: "Korona virüs testleri pozitif çıkan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sn. Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: "Korona virüs testleri pozitif çıkan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sn. Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Politika

AK Parti Genel Başkanı, Temel Karamollaoğlu, cumhurbaşkanı, Sp, Politika, Haber

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