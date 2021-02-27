Son dakika haberleri | Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan Necmettin Erbakan için anma mesajı Açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Necmettin Erbakan'ın siyaset, ilim ve fikir adamı olarak çığır açtığını belirtti.

Karamollaoğlu, merhum başbakanlardan ve Saadet Partisi kurucu lideri Erbakan'ın vefatının 10'uncu yılında yaptığı yazılı açıklamada, Erbakan'ın kendisi için sadece bir lider değil, aynı zamanda "ağabey", "dost" ve "yol arkadaşı" olduğunu ifade etti.

Erbakan'ın müstesna bir şahsiyet olduğunu kaydeden Karamollaoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Necmettin Erbakan, yaşadığımız dünyada siyaset, ilim ve fikir adamı olarak çığır açtı. 'Yaşanabilir Türkiye' idealini gerçekleştirmek, ülkemizin ve tüm insanlığın saadetini tesis etmek için son nefesine kadar mücadele etti. Onun 'Yaşanabilir Türkiye' ideali kutuplaşan değil, kucaklaşan, farklılıkların tehdit olarak değil, zenginlik olarak görüldüğü, üstünlük ve kibrin değil, kardeşliğin esas alındığı ve özgürlüklerin hakim olduğu bir Türkiye'ydi."

Necmettin Erbakan'ın ahlakı, nezaketi ve üslubuyla kendilerine örnek bir yaşam bıraktığını vurgulayan Karamollaoğlu, "Bugün bu sebeple dünyanın dört bir yanında milyonlar kendisini hayırla yad ediyor. Bu duygu ve düşüncelerle muhterem Erbakan Hocamızı vefatının 10'uncu sene-i devriyesinde rahmet, minnet ve özlemle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir