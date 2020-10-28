Son dakika haberleri! Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, gündemi değerlendirdi Açıklaması
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Son dakika haberleri! Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, gündemi değerlendirdi Açıklaması

28.10.2020 14:37 | Son Güncelleme: 28.10.2020 14:42
Son dakika haberleri! Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, gündemi değerlendirdi Açıklaması

Son dakika habere göre Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Fransız Cumhurbaşkanı Macron'un Peygamber Efendimize yönelik ahlak dışı saldırılarını, Charlie Hebdo'nun utanç verici karikatürlerini yansıtmasını anlamak mümkün değil. Bu insanların bütün düşünceleri kin ve nefret üzerine inşa edilmiş.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Fransız Cumhurbaşkanı Macron'un Peygamber Efendimize yönelik ahlak dışı saldırılarını, Charlie Hebdo'nun utanç verici karikatürlerini yansıtmasını anlamak mümkün değil. Bu insanların bütün düşünceleri kin ve nefret üzerine inşa edilmiş." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tüm İslam aleminin Mevlit Kandil'inin hayırlara vesile olmasını dileyen Karamollaoğlu, İslam'a yönelik saldırıların artarak devam ettiğini belirtti.

Karamollaoğlu, İslam dini üzerinde oynanan oyunda, Müslümanların figüran gibi kaldığını, İslam'ın barış, huzur dini olduğunu, bu etkisini kaybetmenin ötesinde dışarıdan yapılan saldırılara açık hale geldiğini söyledi.

Karamollaoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Fransız Cumhurbaşkanı Macron'un Peygamber Efendimize yönelik ahlak dışı saldırılarını, Charlie Hebdo'nun utanç verici karikatürlerini yansıtmasını anlamak mümkün değil. Bu insanların bütün düşünceleri kin ve nefret üzerine inşa edilmiş. Özellikle Fransızların. Tüm Fransız halkını kastetmiyorum elbette. Dünyaya bunlar barış getiremezler. Küçük hesapların peşinden gidenler tarihin çöplüğüne atılmayı hak ederler. Kimse de onlara itibar etmez. Napolyon Mısır'a çıktığında, 'Müslüman Mısır halkının inançlarına uygun tavır sergileyin' demişti. Bugün Macron, kendi memleketinde milyonlarca Müslüman olmasına rağmen İslam'a hakaret ediyor. Bunun karşılığını muhakkak görecektir. Kin ve nefret havuzunda boğulacaklar."

Türk milletinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Karamollaoğlu, "Cumhuriyetimiz bir asırlık bir serüveni yaşamış durumda. Bunu hep birlikte kutlayacağız. Cumhuriyet halkın iradesine saygı ve istişareye önem vermek demek. Cumhuriyet kucaklayıcı bir rejim." ifadesini kullandı.

Karamollaoğlu, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyetin kuruluşunda emeği geçen herkesi şükranla andı.

Azerbaycan'ı geçmişte kendisine geçmişte yapılan saldırılarla kaybettiği topraklarını almak için büyük bir mücadele verdiğini aktaran Karamollaoğlu, "Azerbaycan'da barış, Ermenilerin bundan 30 yıl önce gasbettikleri topraklardan çıkmaları ile sağlanacaktır. Bu başarı Azerbaycan ve Türkiye'nin birlikteliğinin eseri olarak tarihe geçecektir." diye konuştu.

Karamollaoğlu, ayrıca İskenderun ve Hatay'da meydana gelen terör saldırılarını kınadı.

Ekonomi yönetimine eleştiri

Hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren Temel Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"Hükümetin ekonomi konusundaki çelişkili tavrı bizi endişelendiriyor. Bakan Bey başka bir telden çalıyor, Merkez Bankası Başkanı başka bir telden çalıyor. Bu da bizim ekonomik problemlerimizin bu hükümet tarafından çözülebileceği konusundaki ümitlerimizi her geçen gün kaybetmemize neden oluyor."

Türk ekonomisinin durumunun ciddi sıkıntıda olduğunu vurgulayan Temel Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Dolar bugün 8,27 olduysa, 10 lirayı bulduğunda bu fren tutmaz gibi geliyor. Allah sonumuzu hayır eylesin. Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin kaderi ile eşleştirilmesini doğru bulmuyoruz. Bu doğru bir yaklaşım değil. Bu yaklaşımın AK Parti'ye fayda sağlamayacağını söylemek istiyorum. Toplumun tüm kesimlerinin ciddi sıkıntıları var. Önce adalet olacak ki Türkiye'de ekonomi düzelsin. Adaletin olmadığı ülkede hiçbir şey düzelmez."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu

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