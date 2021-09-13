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Son dakika haberleri... Saadet Partili Asiltürk, Kovid- 19'dan hastaneye kaldırıldı (2)

Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Saadet Partili Asiltürk, Kovid- 19'dan hastaneye kaldırıldı (2)

Edinilen son dakika haberine göre PARTİDEN AÇIKLAMASaadet Partisi, Oğuzhan Asiltürk'ün sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

PARTİDEN AÇIKLAMA

Saadet Partisi, Oğuzhan Asiltürk'ün sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Asiltürk'ün nefes darlığı şikayetiyle İstanbul'da rahatsızlanarak Ankara'ya getirilip hastanede tedaviye alındığı belirtilen açıklamada, "Doktorlarımız tarafından gerekli tüm müdahaleler yapılmaktadır. Camiamız müsterih olsun, hamdolsun sağlık durumu şu an iyi durumdadır. Duamız ve temennimiz en kısa sürede tedavi sürecinin tamamlanarak taburcu olmasıdır" ifadelerine yer verildi.

Caner ÜNVER/ANKARA,


Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberleri... Saadet Partili Asiltürk, Kovid- 19'dan hastaneye kaldırıldı (2) - Haberler
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