Son dakika haberleri! S&P: Çin tahvil piyasasında yabancı payı 2030'da yüzde 10'a yükselecek
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Son dakika haberleri! S&P: Çin tahvil piyasasında yabancı payı 2030'da yüzde 10'a yükselecek

Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberleri! S&P: Çin tahvil piyasasında yabancı payı 2030'da yüzde 10'a yükselecek

Gelen son dakika haberlerine göre Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Çin tahvil piyasasında yabancı payının sadece yüzde 3 olduğunu, bunun 2030'da yüzde 10'a yükselmesinin beklendiğini duyurdu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Çin tahvil piyasasında yabancı payının sadece yüzde 3 olduğunu, bunun 2030'da yüzde 10'a yükselmesinin beklendiğini duyurdu.

S&P'den Çin tahvil piyasasına ilişkin yapılan açıklamada, Çin'de toplam tahvil hacminin 14,7 trilyon dolar olduğu belirtilerek, Çin'in, tahvil piyasasını yabancı yatırımcılara açma yönündeki iddialı adımlarının yabancı yatırımcıların tahvil piyasasındaki payını artırabileceği kaydedildi.

Çin'de tahvil piyasasında yabancıların payının sadece yüzde 3 olduğu aktarılan açıklamada, 2030 itibarıyla yabancıların Çin tahvil piyasasındaki payının yüzde 10'a yükselmesinin beklendiği, bunun yaklaşık 4-5 trilyon dolar arasında bir yatırım hacmine denk geldiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen S&P Küresel Reyting Kredi Analisti Xu Han, "Tüm karmaşıklığa rağmen yabancı yatırımcıların Çin tahvillerine olan yatırımlarının artacağına inanıyorum. Çin'in tahvil piyasasında kurumsal yabancı yatırımcıların payının artması piyasada şeffaflığın ve risk ağırlıklı fiyatlamanın da artmasına neden olabilir." ifadelerini kullandı.

S&P Asya Pasifik Başekonomisti Shaun Roache ise Çin'in yerel tahvil piyasasının son yıllarda karışık bir risk ve getiri sunarak küresel yatırımcıların dikkatini çektiğini belirterek, "Çin'in tahvil piyasası hızla liberalleşiyor. Pekin, son 4 yılda finansal sistemin daha fazla serbestleşmesi için 40 yılda yaptığından daha fazlasını yaptı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

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