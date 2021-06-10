Son dakika haberleri! Ryanair uçağında gözaltına alınan Rus gazeteci Sapiega'dan ailesine ilk mektup
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Son dakika haberleri! Ryanair uçağında gözaltına alınan Rus gazeteci Sapiega'dan ailesine ilk mektup

Son dakika haberleri! Ryanair uçağında gözaltına alınan Rus gazeteci Sapiega'dan ailesine ilk mektup
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika gelişmesine göre Ryanair uçağının zorla Minsk'e indirilmesi sonucu muhalif gazeteci Roman Protasevich ile birlikte gözaltına alınan kız arkadaşı Rusya vatandaşı ve gazeteci Sofia Sapiega ailesine ilk kez mektup yazdı.

Ryanair uçağının zorla Minsk'e indirilmesi sonucu muhalif gazeteci Roman Protasevich ile birlikte gözaltına alınan kız arkadaşı Rusya vatandaşı ve gazeteci Sofia Sapiega ailesine ilk kez mektup yazdı. Mektubunda Protasevich'in Atina'dan uçmadan önceki gece rüyasında Minsk'e indiklerini gördüğünü söyleyen Sapiega, ailesinden Protasevich'e kızmamalarını istedi.

Atina-Vilnius seferini yapan Ryanair yolcu uçağının Belarus'un başkenti Minsk'e zorla indirilmesi sonucu Belaruslu muhalif gazeteci Roman Protasievich ile birlikte gözaltına alınan kız arkadaşı Rus vatandaşı Sofia Sapiega ilk kez ailesine mektup gönderdi. Sapiega 3 Haziran'da kaleme aldığı mektubunda, "Bugün yüksek lisans tezimi savunacaktım, akşam da Roman'la birlikte spagetti yemeye gidecektik. Ama her şey biraz farklı gelişti. Akşam bisküvi yiyip, çay içtim. Yalnızdım. Tez savunması olmadı, Roman yoktu, restoran da. Ne kutlama ne de aşk vardı" ifadelerine yer verdi.

"Roman, Minsk'e ineceğimizi rüyasında görmüştü"

Başına gelenlerden ötürü ailesinden Roman'a kızmamasını isteyen Sapiega, Minsk'te gözaltına alınacaklarını, önceki gece Roman Protasevich'in rüyasında gördüğünü aktardı. "Böyle rüyalara hiç inanmadım ama Roman, Atina'dan uçmadan hemen önceki gece rüyasında Minsk'e indiğimizi gördüğünü söyledi" diyen Protasevich'in mümkün olan en iyi şekilde kendisini koruduğunu, sahip çıktığını söyledi. Sapiega, "buna aşk demenin mümkün olduğunu" ifade ettiği mektubunda, durumun zor ilerleyeceğe benzediğini, ancak önemli olanın bu yolu onurlu şekilde tamamlamak olduğunu kaydetti.

"Sakinleştirici alıyorum, sürekli okuyorum"

Hapishanede saatin olmadığını, her saat başı çalmakta olan zil sayesinde zamana hakim olduğunu belirten Rus gazeteci Sapiega, hapishane doktorunun kendisine sakinleştirici ilaç yazdığını belirtti. Sapiega mektubunda, "Dayanıyorum, çok okuyorum, sürekli okuyorum" ifadelerini kullandı.

Sofia Sapiega, 23 Mayıs'ta Minsk'e zorla indirilen Rynair uçağından Roman Protasievich ile birlikte gözaltına alınmıştı. Toplumu nefret ve şiddete teşvik etmek, kitlesel ayaklanmalar organize etmek iddiasıyla gözaltına alınan Sapiega, gözaltında çekilen videosunda hakkındaki iddiaları kabul etmişti. Yakınları söz konusu ifadelerin kendisine tehdit ve baskı altında söyletildiğini belirtirken, Sapiega hakkında henüz bir iddianame hazırlanmadı. - MİNSK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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