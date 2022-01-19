Son dakika haberleri... Rüzgarda kafasına 10 kiloluk taş düşen kadın hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Mersin'in Erdemli ilçesinde rüzgar nedeniyle pankarta bağlı yaklaşık 10 kilogramlık taş bir kadının kafasına düşerek ölümüne neden oldu.

AKDENİZ, MERSİN (İHA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde rüzgar nedeniyle pankarta bağlı yaklaşık 10 kilogramlık taş bir kadının kafasına düşerek ölümüne neden oldu.

Olay, ilçeye bağlı Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir afişe bağlı yaklaşık 10 kilogramlık taş, rüzgarın etkisiyle 2 katlı binanın çatısından aşağı düştü. Bu sırada taş yoldan geçen 58 yaşındaki Nurhayat Altınkaya'nın başına çarptı. Olayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İlk müdahaleyi vatandaşlar yaparken, sağlık ekipleri ambulansla ağır yaralı kadını ilçe devlet hastanesine kaldırdı. Yaralı kadın hastane de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Savcı ve olay yeri ekipleri inceleme yaparken, ölüme sebebiyet veren taş ile bir ucu elektrik direğine bağlı pankart çözülerek polis tarafından emanete alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN