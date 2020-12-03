Son dakika haberleri | Rusya'ya biyolojik kıyafetle soygun anı kamerada
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Son dakika haberleri | Rusya'ya biyolojik kıyafetle soygun anı kamerada

03.12.2020 22:11 | Son Güncelleme: 03.12.2020 22:15
Son dakika haberleri | Rusya'ya biyolojik kıyafetle soygun anı kamerada

Son dakika haberlerine göre Rusya'da biyolojik kıyafet giyen iki kişi, bir rehineci dükkanını soydu.

Rusya'da biyolojik kıyafet giyen iki kişi, bir rehineci dükkanını soydu. Soygun anları anbean güvenlik kamerasınca kaydedilirken; soyguncuların, soygun sırasında Rusya milli marşını dinledikleri belirtildi.

Olay, Rusya'nın Krasnodar kentinde meydana geldi. Biyolojik kıyafet giyen iki kişi, bir rehineci dükkanını soydu. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, soyguncuların dükkana girerek eşyaları ellerinde tuttukları kutulara koydukları görüldü. Öte yandan, soyguncuların soygun sırasında Rusya milli marşını dinledikleri belirtildi. Şüphelilerin polis tarafından arandığı aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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