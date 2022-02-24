Son dakika haberleri! Rusya ve Çin dışişleri bakanları, Ukrayna'ya yapılan askeri müdahaleyi konuştu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ

SAĞLIK

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Rusya ve Çin dışişleri bakanları, Ukrayna'ya yapılan askeri müdahaleyi konuştu

AA, Ruslan Rehimov - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri! Rusya ve Çin dışişleri bakanları, Ukrayna'ya yapılan askeri müdahaleyi konuştu

Son dakika gelişmesine göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, telefonda Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, telefonda Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov ve Vang, mevcut krizin nedeninin, Kiev yönetiminin ABD ve müttefiklerinin teşvikiyle Minsk Mutabakatı'nı uygulamaktan vazgeçmesi olduğu konusunda mutabakata vardı.

İki bakan Rusya ve Çin'in, tüm ülkelerin, güvenliğin bölünmezliği ilkesine saygı duyması gerektiği konusunda da ısrarcı olduğunu teyit etti.

AA / Ruslan Rehimov - Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title