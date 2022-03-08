Son dakika haberleri: Rusya, Ukrayna'nın 5 kentinden sivillerin tahliyesi için geçici ateşkes ilan etti

Rusya, Ukrayna'nın Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mariupol kentlerinden sivillerin tahliyesi için Moskova saati ile 10.00'dan itibaren geçici ateşkes ilan ettiğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Ukrayna'da İnsani Müdahale Birimler Arası Koordinasyon Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'da yaklaşık 2 milyon kişinin Rus kurumlarına tahliye için başvuruda bulunduğu ileri sürüldü.

Ukrayna'daki sivillerin tahliyeleri için hazır olunduğu belirtilen açıklamada, "Rus tarafı, 8 Mart'ta Moskova saatiyle 10: 00 itibarıyla ateşkes ilan ediyor ve Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mariupol kentlerinde insani koridorları oluşturmaya hazır." ifadelerine yer verildi.