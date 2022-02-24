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Son dakika haberleri... Rusya: Ukrayna'daki askeri noktalar "yüksek hassasiyetli silahlarla" etkisiz hale getirildi

AA, Emre Gürkan Abay - Güncel
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Son dakika haberleri... Rusya: Ukrayna'daki askeri noktalar

Son dakika haberine göre Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki hava savunma sistemleri, askeri hava limanları ve hava kuvvetlerinin "yüksek hassasiyetli silahlarla" etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki hava savunma sistemleri, askeri hava limanları ve hava kuvvetlerinin "yüksek hassasiyetli silahlarla" etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığında yapılan açıklamada, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyonun, ülkedeki sivillere yönelik tehdit oluşturmadığı iddia edildi.

Açıklamada, "Ukrayna'daki askeri altyapı, hava savunma sistemleri, askeri hava limanları ve hava kuvvetlerinin yüksek hassasiyetli silahlarla etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.

AA / Emre Gürkan Abay - Güncel

Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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