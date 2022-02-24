Son dakika haberleri: Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki hava savunma sistemleri, askeri hava limanları ve hava kuvvetlerinin "yüksek hassasiyetli silahlarla" etkisiz...
AA, Emre Gürkan Abay - Güncel
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Son dakika haberine göre Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki hava savunma sistemleri, askeri hava limanları ve hava kuvvetlerinin "yüksek hassasiyetli silahlarla" etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki hava savunma sistemleri, askeri hava limanları ve hava kuvvetlerinin "yüksek hassasiyetli silahlarla" etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
AA / Emre Gürkan Abay - Güncel