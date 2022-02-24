Son dakika haberleri: Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki hava savunma sistemleri, askeri hava limanları ve hava kuvvetlerinin "yüksek hassasiyetli silahlarla" etkisiz... - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ

SAĞLIK

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki hava savunma sistemleri, askeri hava limanları ve hava kuvvetlerinin "yüksek hassasiyetli silahlarla" etkisiz...

AA, Emre Gürkan Abay - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri: Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki hava savunma sistemleri, askeri hava limanları ve hava kuvvetlerinin

Son dakika haberine göre Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki hava savunma sistemleri, askeri hava limanları ve hava kuvvetlerinin "yüksek hassasiyetli silahlarla" etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki hava savunma sistemleri, askeri hava limanları ve hava kuvvetlerinin "yüksek hassasiyetli silahlarla" etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

AA / Emre Gürkan Abay - Güncel

Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title