Son dakika haberleri! Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konashenkov, Ukrayna'nın güneyindeki Herson kentinde tam kontrolün Ruslar tarafından sağlandığını duyurdu.
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri: Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konashenkov, Ukrayna'nın güneyindeki Herson kentinde tam kontrolün Ruslar tarafından sağlandığını duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konashenkov, Ukrayna'nın güneyindeki Herson kentinde tam kontrolün Ruslar tarafından sağlandığını duyurdu. - MOSKOVA
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa