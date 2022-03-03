Son dakika haberleri! Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askeri konvoyunun Kiev bölgesine giriş görüntülerini yayınladı - Haberler

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Son dakika haberleri! Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askeri konvoyunun Kiev bölgesine giriş görüntülerini yayınladı

AA - Güncel
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Gelen son dakika haberlerine göre Zırhlı araçların ilerleyişi İmha edilmiş kontrol noktaları Yıkılmış köprü Askeri araçların portatif köprüden geçişi Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askeri konvoyunun Kiev bölgesine giriş görüntülerini yayınladı.

Zırhlı araçların ilerleyişi

İmha edilmiş kontrol noktaları

Yıkılmış köprü

Askeri araçların portatif köprüden geçişi Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askeri konvoyunun Kiev bölgesine giriş görüntülerini yayınladı.

Son dakika haberleri! Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askeri konvoyunun Kiev bölgesine giriş görüntülerini yayınladı

Son dakika haberleri! Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askeri konvoyunun Kiev bölgesine giriş görüntülerini yayınladı

Son dakika haberleri! Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askeri konvoyunun Kiev bölgesine giriş görüntülerini yayınladı

AA - Güncel

Rusya, Kiev, Rus, Güncel, Haberler

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