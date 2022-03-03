Son dakika haberleri! Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askeri konvoyunun Kiev bölgesine giriş görüntülerini yayınladı
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Gelen son dakika haberlerine göre Zırhlı araçların ilerleyişi İmha edilmiş kontrol noktaları Yıkılmış köprü Askeri araçların portatif köprüden geçişi Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askeri konvoyunun Kiev bölgesine giriş görüntülerini yayınladı.
Zırhlı araçların ilerleyişi
İmha edilmiş kontrol noktaları
Yıkılmış köprü
Askeri araçların portatif köprüden geçişi Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askeri konvoyunun Kiev bölgesine giriş görüntülerini yayınladı.