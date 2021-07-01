Son dakika haberleri: Rusya Savunma Bakanlığı: Karadeniz'e giren İtalyan fırkateynini izlemeye aldık
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Son dakika haberleri: Rusya Savunma Bakanlığı: Karadeniz'e giren İtalyan fırkateynini izlemeye aldık

Son dakika haberleri: Rusya Savunma Bakanlığı: Karadeniz'e giren İtalyan fırkateynini izlemeye aldık
Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'e giren İtalyan "Virginio Fasan" adlı fırkateynin izlemeye alındığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'e giren İtalyan "Virginio Fasan" adlı fırkateynin izlemeye alındığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İtalyan donanmasına ait fırkateynin bugün Karadeniz'e girdiği belirtildi.

Açıklamada, Rusya'nın Karadeniz'deki donanmasının, Virginio Fasan fırkateyni tarafından yapılacak manevraları izlemeye aldığı ifade edildi.

Öte yandan Ukrayna Savunma Bakanlığı da Karadeniz'de devam eden Ukrayna-ABD ortak askeri tatbikatı "Sea Breeze-2021" hakkında açıklama yaptı.

Ukraynalı askerlerin Gürcistan, Moldova ve ABD'li deniz piyadeleriyle eğitim aldıkları bilgisine yer verilen açıklamada, "3 aşamalı yapılan taktik eğitimde, askerler kuşatma, pusu ve kritik askeri noktaların ele geçirilmesine yönelik çalışmalar yaptı." denildi.

Karadeniz'de Ukrayna-ABD ortak askeri tatbikatı "Sea Breeze-2021" 28 Haziran'da başlamıştı.

Tatbikata, NATO üyesi 30'dan fazla ülke katılıyor. 10 Temmuz'a kadar devam edecek tatbikatta, 5 bin askerin yanı sıra 32 gemi, 40 hava aracı, 18 özel özel kuvvetlerden oluşan grup katılıyor.

Söz konusu tatbikat, 1997'den beri düzenleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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