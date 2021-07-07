Son dakika haberleri: Rusya Savunma Bakanlığı: Karadeniz'e giren İspanyol gemisini izlemeye aldık
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Son dakika haberleri: Rusya Savunma Bakanlığı: Karadeniz'e giren İspanyol gemisini izlemeye aldık

Son dakika haberleri: Rusya Savunma Bakanlığı: Karadeniz'e giren İspanyol gemisini izlemeye aldık
Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'e giren İspanyol "Rayo" adlı karakol gemisinin izlemeye alındığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'e giren İspanyol "Rayo" adlı karakol gemisinin izlemeye alındığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İspanyol donanmasına ait geminin, "Sea Breeze 2021" tatbikatı kapsamında bugün Karadeniz'e girdiği belirtildi.

Açıklamada, Rusya'nın Karadeniz'deki donanmasının, Rayo karakol gemisinin yapacağı manevraları izlemeye aldığı belirtildi.

ABD ve Ukrayna'nın ev sahipliği yaptığı ve çoğunluğu NATO üyesi ülkelerin katıldığı "Sea Breeze 2021" 28 Haziran'da başlamıştı. Tatbikata, NATO üyesi 30'dan fazla ülke katılıyor.

10 Temmuz'a kadar devam edecek tatbikatta, 5 bin askerin yanı sıra 32 gemi, 40 hava aracı ve 18 özel özel kuvvetlerden oluşan grup katılıyor.

Söz konusu tatbikat, 1997'den bu yana düzenleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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