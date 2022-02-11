Son dakika haberleri | Rusya Savunma Bakanı Şoygu, İngiliz mevkidaşı Wallace ile Moskova'da görüştü

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace başkent Moskova'da bir araya geldi.

Şoygu ile Wallace, görüşmenin basına açık kısmında açıklamalarda bulundu.

Avrupa'da askeri siyasi durumun gerginleştiğini belirten Şoygu, "Bu, bizim suçumuz değil. Gerilimin nedenlerini tam olarak her zaman anlayamıyoruz. Ancak gerilimin arttığını görüyoruz." dedi.

Şoygu, "Bu gerilimi azaltma ve Ukrayna'ya silah sevkiyatını durdurma yönündeki adımlara katkıda bulunmayı teklif ediyoruz. Bu her taraftan kamuya açık şekilde yapılıyor. Bunun neden yapıldığı anlaşılmıyor. Ayrıca İngiltere'nin özel kuvvetlerini Ukrayna'ya neden gönderdiğini ve bu kuvvetlerin orada ne kadar kalacağını anlamak isteriz." diye konuştu.

Afganistan meselesinden örnek veren Şoygu, "Afganistan'da 80 milyar dolarlık silah, 100'den fazla Javelin antitank füze sistemi, 150'den fazla taşınabilir hava savunma sistemi bırakıldı. DEAŞ terör örgütüne ait militanlarının sayısının iki kat arttığını dikkate alarak, bu bir tehdittir." ifadelerini kullandı.

ABD ve NATO'nun güvenlik garantileri konusundaki yanıtlarını analiz ettiklerini aktaran Şoygu, bunlara yakın zamanda cevap vereceklerini söyledi.

"İngiltere ile iş birliğimiz sıfır düzeyde"

Wallace ile son birkaç yılın içinde ilk kez görüştüklerine dikkati çeken Şoygu, şunları kaydetti:

"Maalesef, iş birliğimizin seviyesi sıfır düzeye yakın ve sıfırı geçip eksiye düşecek. Bunun böyle olmasını istemiyoruz. Bu nedenle, Rusya ve NATO ülkeleri arasındaki ilişkilerinin derecesini yükseltmeden ve özellikle İngiltere ile askeri iş birliğimizdeki tarihsel tecrübeyi dikkate alarak güncel konuları ele alacağımızı umuyorum."

"Gerilimin düşürülmesini etkileyeceğimizi umuyorum"

İngiltere Savunma Bakanı Wallace de Şoygu ile Ukrayna, Afganistan, terörle mücadele gibi konuları ele almak istediğini dile getirerek, "Savunma bakanları olarak, dünyadaki güvenliğin olmamasıyla mücadele etme konusunda kararlı olmalıyız." dedi.

Wallace gerilimin düşürülmesini etkileyebilecekleri umudunu paylaştı.