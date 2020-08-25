Son dakika haberleri | Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Azerbaycan'da Son dakika politika haberi: Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, tarafından kabul edildi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, tarafından kabul edildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu çalışma ziyaretinde bulunmak üzere Azerbaycan'a geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, Şoygu başkanlığındaki heyeti kabul ettiği bildirildi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Bakü temasları kapsamında Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'la bir araya gelecek ve 2020 Uluslararası Ordu Oyunları kapsamında düzenlenen Deniz Kupasının açılış törenine katılacak. - BAKÜ

Kaynak: İHA