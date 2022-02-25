Son dakika haberleri... Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyonu Antalya'da protesto edildi

ANTALYA (AA) - Antalya'da yaşayan Kırım Tatarları ve Ukraynalılar, Rusya'nın askeri müdahalesini protesto etti.

Manavgat ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda "Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol İşgaline Karşı Direniş Günü" nedeniyle toplanan Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Manavgat Şubesi üyeleri Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesine tepki gösterdi.

Ukrayna Antalya Konsolosluğu Konsolos Yardımcısı Emir Rustamov ile Manavgat'ta yaşayan Ukraynalıların da yer aldığı grup, bayraklar ve "Savaşa hayır, Ukrayna'ya destek" yazılı pankartlar taşıdı.

Gruptakiler, İstiklal Marşı ile Kırım Tatar milli marşının yanı sıra Ukrayna'nın milli marşını da okudu. Milli marşlarının okunması sırasında Ukraynalılar duygusal anlar yaşadı.

Konsolos Yardımcısı Emir Rustamov, gazetecilere yaptığı açıklamada, 8 yıl önce Kırım'ı yasa dışı ilhak eden Rusya'nın bugün de Ukrayna'ya yönelik askeri müdahale başlattığını ifade etti.

Topraklarını, vatandaşlarını korumak için sonuna kadar mücadele edeceklerini dile getiren Rustamov, "Ukrayna ordumuz, Rusya'ya karşı kahramanca mücadele diyor. Tabii bizim kalbimiz parçalanıyor. Orası bizim vatanımız, şehirlerimiz füzelerle vuruluyor. Vatandaşlarımız ordumuza her türlü desteği veriyor. Türkiye sağ olsun çok yardımcı oluyor bize, bizim tarafımızda duruyor, müteşekkiriz." dedi.

Ukrayna halkının gücü ve iradesiyle kazanacaklarını kaydeden Rustamov, "Biz kimsenin ülkesini işgal etmedik, biz kimsenin vatandaşlarını öldürmedik, biz öz vatanımızı koruyoruz. Türkiye ve bütün dünya haklı olarak bize destek veriyor, moral desteği veriyor ve şimdi de her türlü desteğe ihtiyacımız var. Her türlü yardıma ihtiyacımız var. İster Türkiye devleti tarafından isterse vatandaşları tarafından yardım etmek isteyenler gece gündüz bizim konsolosluğumuza başvurabilirler." diye konuştu.

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Manavgat Şubesi adına konuşan Hüseyin Ziyaettin ise Kırım'ın Rusya tarafından yasa dışı ilhak edilme sürecinin 8 yıl önce "26 Şubat olayları" ile başladığını hatırlattı.

Putin yönetimindeki Rusya'nın saldırgan politikalarıyla hem Kırım'ı hem de Ukrayna'yı hedef aldığını söyleyen Ziyaettin, "Rusya, uluslararası hukuku ayaklar altına alarak, bağımsız bir devletin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saldırarak Kırım Tatarlarının vatanı Kırım'ı işgal etmiştir. Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki yayılmacı emellerinden vazgeçmeye ve vatanımız Kırım'ı terk etmeye bir kez daha davet ediyoruz. Dünya, Rusya'nın Ukrayna'ya istilasını asla unutmayacak." ifadelerini kullandı.