Son dakika haberleri... Rusya'nın Ukrayna topraklarına askeri müdahalesi protesto edildi
AA, Şenhan Bolelli - Güncel
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Son dakika habere göre Rusya'nın Ukrayna topraklarına askeri müdahalesi İspanya'nın başkenti Madrid'de protesto edildi.
Rusya'nın Ukrayna topraklarına askeri müdahalesi İspanya'nın başkenti Madrid'de protesto edildi. Madrid'de yaşayan bir grup Ukraynalı ellerinde bayrakları ve "Savaşa hayır" yazılı pankartlarıyla Rusya'nın Madrid Büyükelçiliği binası önünde eylem yaptı.