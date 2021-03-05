Son dakika haberleri... Rusya'nın petrol üretiminin artırılmasının ülkenin gelirlerine olumlu yansıyacağı belirtildi

Bir son dakika haberine göre Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, ülkesinin, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun kararı kapsamında üretimini kısmen artırmasının, ülke gelirlerine olumlu yansıyacağını bildirdi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, ülkesinin, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun kararı kapsamında üretimini kısmen artırmasının, ülke gelirlerine olumlu yansıyacağını bildirdi.

Rus hükümetinden yapılan ve Novak'ın görüşlerine yer verilen yazılı açıklamada, OPEC+ grubunun mevcut petrol üretimi kesintilerini 1 ay daha uzatma kararına ve Rusya'nın bunun dışında tutulmasına ilişkin değerlendirmede bulunuldu.

Söz konusu karar kapsamında Rusya'nın, petrol üretimini nisanda günlük 130 bin varil artıracağına işaret eden Novak, "Petrol üretimindeki artış, bölgelerin aldığı vergi gelirlerini etkileyecek ve aynı zamanda petrol şirketlerinin sahalardaki hizmet şirketlerine de yeni iş olanakları sağlayacak." ifadesini kullandı.

OPEC, dün yaptığı açıklamada, Rusya'nın mevsimsel nedenlerle üretimini nisanda günlük 130 bin, Kazakistan'ın ise 20 bin varil artıracağını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay