Son dakika haberleri | Rusya'nın "Kıyamet Günü Uçağından" hırsızlık
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Son dakika haberleri | Rusya'nın "Kıyamet Günü Uçağından" hırsızlık

09.12.2020 18:19 | Son Güncelleme: 09.12.2020 18:22
Son dakika haberleri | Rusya'nın

Bir son dakika haberine göre Rusya'da nükleer savaş durumunda kullanılması öngörülen ve "Kıyamet Günü Uçağı" olarak adlandırılan İl-80 model uçağın kimliği belirsiz kişilerce soyulduğu bildirildi.

Rusya'da nükleer savaş durumunda kullanılması öngörülen ve "Kıyamet Günü Uçağı" olarak adlandırılan İl-80 model uçağın kimliği belirsiz kişilerce soyulduğu bildirildi.

Rusya İçişleri Bakanlığı, bakım için Rusya'nın Rostov bölgesinde bulunan uçağın içerisindeki değeri yaklaşık 1 milyon rubleyi bulan ekipmanın çalındığını açıkladı.

Olaya ilişkin soruşturma açılırken, hırsızların yakalanması için operasyon başlatıldı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, bir daha bu tür bir olayın yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınacağını söyledi.

Sovyetler Birliği döneminde, nükleer savaş çıkması durumunda ülkenin üst düzey yetkililerini taşımak için üretilen özel yapım uçak, ilk uçuşunu 1985'te gerçekleştirmişti.

Bu tür bir uçak Rusya dışında sadece ABD'de bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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