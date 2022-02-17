Son dakika haberleri... Rusya'nın ABD'ye verdiği yazılı yanıttan: "ABD'nin, güvenliğimizin yasal garantileri konusunda hazır olmaması durumunda, askeri-teknik tedbirler...
AA, Emre Gürkan Abay - Güncel
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Son dakika haberler: Rusya'nın ABD'ye verdiği yazılı yanıttan: "ABD'nin, güvenliğimizin yasal garantileri konusunda hazır olmaması durumunda, askeri-teknik tedbirler uygulamak zorunda kalacağız"
Rusya'nın ABD'ye verdiği yazılı yanıttan: "ABD'nin, güvenliğimizin yasal garantileri konusunda hazır olmaması durumunda, askeri-teknik tedbirler uygulamak zorunda kalacağız"
AA / Emre Gürkan Abay - Güncel