Son dakika haberleri... Rusya'nın ABD'ye verdiği yazılı yanıttan: "ABD'nin, güvenliğimizin yasal garantileri konusunda hazır olmaması durumunda, askeri-teknik tedbirler... - Haberler
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Son dakika haberleri... Rusya'nın ABD'ye verdiği yazılı yanıttan: "ABD'nin, güvenliğimizin yasal garantileri konusunda hazır olmaması durumunda, askeri-teknik tedbirler...

AA, Emre Gürkan Abay - Güncel
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Son dakika haberleri... Rusya'nın ABD'ye verdiği yazılı yanıttan:

Son dakika haberler: Rusya'nın ABD'ye verdiği yazılı yanıttan: "ABD'nin, güvenliğimizin yasal garantileri konusunda hazır olmaması durumunda, askeri-teknik tedbirler uygulamak zorunda kalacağız"

Rusya'nın ABD'ye verdiği yazılı yanıttan: "ABD'nin, güvenliğimizin yasal garantileri konusunda hazır olmaması durumunda, askeri-teknik tedbirler uygulamak zorunda kalacağız"

AA / Emre Gürkan Abay - Güncel

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