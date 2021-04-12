Son dakika haberleri | Rusya, Natanz Nükleer Tesisi'ndeki kazanın İran nükleer anlaşması görüşmelerini baltalamayacağını umuyor
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Son dakika haberleri | Rusya, Natanz Nükleer Tesisi'ndeki kazanın İran nükleer anlaşması görüşmelerini baltalamayacağını umuyor

Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Rusya, Natanz Nükleer Tesisi'ndeki kazanın İran nükleer anlaşması görüşmelerini baltalamayacağını umuyor

Edinilen son dakika gelişmesine göre Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İran'ın İsfahan kentindeki Natanz Nükleer Tesisi'nde meydana gelen kazanın, İran nükleer anlaşması ile ilgili Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılacak görüşmeleri baltalamayacağını umduğunu ifade etti.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İran'ın İsfahan kentindeki Natanz Nükleer Tesisi'nde meydana gelen kazanın, İran nükleer anlaşması ile ilgili Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılacak görüşmeleri baltalamayacağını umduğunu ifade etti.

Zaharova, İran'ın İsfahan eyaletinde Natanz Nükleer Tesisi'ndeki elektrik dağıtım ağında meydana gelen kaza ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Bu konuda İran tarafından yapılan açıklamaları dikkatle takip ettiklerini vurgulayan Zaharova, "İran'ın olayın nedenlerini iyice denetleneceğinden eminiz." dedi.

Zaharova, "Olayın, İran nükleer anlaşmasına karşı çıkanlar için hediye olmayacağını ve bu anlaşmanın yeniden canlandırılması için Viyana platformunda yapılacak istişareleri baltalamayacağını umuyoruz." ifadesini kullandı.

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, dün sabah, Natanz Nükleer Tesisi'nin elektrik dağıtım ağında bir kaza meydana geldiğini bildirmiş, olayın nedenine ilişkin incelemelerin devam ettiğini söylemişti.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi ise tesiste meydana gelen kazanın "terör eylemi" olduğunu ileri sürmüştü.

Tesis daha önce de hedef alınmıştı

İran'ın İsfahan kentindeki Natanz Nükleer Tesisi'nde Temmuz 2020'de yangın çıkmış ve İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesinden bir gün sonra 28 Kasım'da yapılan açıklamada, bunun İsrail tarafından gerçekleştirilen sabotaj olduğu açıklanmıştı.

Söz konusu tesiste 10 Nisan'da Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin talimatıyla önceki santrifüjlere kıyasla 10 kat daha fazla uranyum üretecek 164 adet IR6 santrifüj zinciri devreye sokulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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