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Son dakika haberleri... Rusya Merkez Bankası'ndan gıda fiyatlarında ikinci dalga yükseliş uyarısı

AA / Emre Gürkan Abay - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberleri... Rusya Merkez Bankası'ndan gıda fiyatlarında ikinci dalga yükseliş uyarısı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Rusya Merkez Bankası Para Politikaları Departmanı Başkanı Kiril Tremasov, gıda fiyatlarında ikinci bir enflasyon dalgası neticesinde sert yükselişler yaşanabileceğini söyledi.

Rusya Merkez Bankası Para Politikaları Departmanı Başkanı Kiril Tremasov, gıda fiyatlarında ikinci bir enflasyon dalgası neticesinde sert yükselişler yaşanabileceğini söyledi.

Tremasov, başkent Moskova'da düzenlenen Moskova Borsası Forumu'nda, ülkede artışını sürdüren enflasyon oranlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Enflasyonu 2022 sonuna kadar yüzde 4 seviyesine düşürme konusunda kararlı olduklarını belirten Tremasov, "Önümüzdeki toplantılarda faiz oranını yükseltme olasılığını değerlendireceğimizi oldukça net bir şekilde söyledik. Enflasyonu gelecek yılın sonuna kadar hedefe düşürmekte kararlıyız." dedi.

Rusya'daki enflasyon konusunda çeşitli risklerin sürdüğüne işaret eden Tremasov, "Enerji fiyatlarının daha da artması tehlikesi var. Gıda fiyatlarında da eğer iyi bir hasat sezonu geçirilmezse ikinci bir enflasyon dalgası neticesinde sert yükselişler yaşanabilir." diye konuştu.

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, 11 Kasım'da yaptığı açıklamada, enflasyonun artmasını önlemek zorunda olduklarını belirterek, "Bu nedenle, faiz oranında gelecek toplantılarda ilave artırımları değerlendireceğiz. İnsanların güvenini kaybetmemek için enflasyonu hedef seviyeye geri döndürmeliyiz." ifadelerini kullanmıştı.

Rusya'da yıllık enflasyon ekimde yüzde 8,13'e çıkarak, şubat 2016'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

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AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi Haberleri

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