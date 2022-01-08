- Rusya, Kazakistan'a askeri sevkiyatını sürdürüyor

MOSKOVA - Rusya Savunma Bakanlığı, ülkedeki protestoların bastırılmasına yönelik barış gücünü Kazakistan'a göndermeye devam ediyor.

Kazakistan'da geçtiğimiz 2 Ocak'ta akaryakıta yapılan zamlara karşı başlatılan protestoların şiddet olaylarına dönüşmesiyle Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in talebiyle Rusya, Belarus, Kazakistan, Ermenistan, Kırgızistan ve Tacikistan'ın üye olduğu Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü devreye girdi. Başta Rusya olmak üzere diğer ülkeler, "barış gücü" adı altında Kazakistan'a askeri birlikler göndermeye devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından gün içinde yapılan açıklamayla birlikte askeri sevkiyata ilişkin yeni görüntüler paylaşıldı. Açıklamada, "KGAÖ barış gücüne bağlı Rusya birliklerinin İvanovo - Severny Havaalanı'ndan Kazakistan'a sevkiyatına devam ediliyor" denildi. Ayrıca gece yapılan askeri sevkiyatın IL-76 tipi askeri nakliye uçağıyla Kazakistan'daki Almatı Havaalanı'na gerçekleştirildiği ifade edildi. Şu ana kadar Kazakistan'a ne kadar asker ve teçhizat gönderildiği konusunda bilgi verilmedi.