Rusya, Kazakistan'a askeri sevkiyatını sürdürüyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rusya, Kazakistan'a askeri sevkiyatını sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı / Erhan Altıparmak - Haberler | Güncel

- Rusya, Kazakistan'a askeri sevkiyatını sürdürüyor Rusya Savunma Bakanlığı, ülkedeki protestoların bastırılmasına yönelik barış gücünü Kazakistan'a göndermeye devam ediyor.

- Rusya, Kazakistan'a askeri sevkiyatını sürdürüyor

MOSKOVA - Rusya Savunma Bakanlığı, ülkedeki protestoların bastırılmasına yönelik barış gücünü Kazakistan'a göndermeye devam ediyor.

Kazakistan'da geçtiğimiz 2 Ocak'ta akaryakıta yapılan zamlara karşı başlatılan protestoların şiddet olaylarına dönüşmesiyle Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in talebiyle Rusya, Belarus, Kazakistan, Ermenistan, Kırgızistan ve Tacikistan'ın üye olduğu Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü devreye girdi. Başta Rusya olmak üzere diğer ülkeler, "barış gücü" adı altında Kazakistan'a askeri birlikler göndermeye devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından gün içinde yapılan açıklamayla birlikte askeri sevkiyata ilişkin yeni görüntüler paylaşıldı. Açıklamada, "KGAÖ barış gücüne bağlı Rusya birliklerinin İvanovo - Severny Havaalanı'ndan Kazakistan'a sevkiyatına devam ediliyor" denildi. Ayrıca gece yapılan askeri sevkiyatın IL-76 tipi askeri nakliye uçağıyla Kazakistan'daki Almatı Havaalanı'na gerçekleştirildiği ifade edildi. Şu ana kadar Kazakistan'a ne kadar asker ve teçhizat gönderildiği konusunda bilgi verilmedi.

Rusya, Kazakistan'a askeri sevkiyatını sürdürüyor

Rusya, Kazakistan'a askeri sevkiyatını sürdürüyor

Rusya, Kazakistan'a askeri sevkiyatını sürdürüyor

Milli Savunma Bakanı Akar, gazetecilerle bir araya geldi: (3)

Milli Savunma Bakanı Akar, gazetecilerle bir araya geldi: (3)

 NATO dışişleri bakanları Rusya ile görüşme öncesinde istişarelerde bulundu

NATO dışişleri bakanları Rusya ile görüşme öncesinde istişarelerde bulundu

 Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları, Kazakistan'daki gelişmeleri değerlendirmek üzere 11 Ocak'ta olağanüstü toplantı düzenleyecek.

Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları, Kazakistan'daki gelişmeleri değerlendirmek üzere 11 Ocak'ta olağanüstü toplantı düzenleyecek.

İhlas Haber Ajansı / Erhan Altıparmak - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title