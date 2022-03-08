Rusya, Harkov'da sivil yerleşimleri vuruyor: 4 ölü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rusya, Harkov'da sivil yerleşimleri vuruyor: 4 ölü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Rusya, Harkov'da sivil yerleşimleri vuruyor: 4 ölü

Harkov'da sivil yerleşim alanlarını hedef alan Rus birliklerinin saldırısında 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Harkov'da sivil yerleşim alanlarını hedef alan Rus birliklerinin saldırısında 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırıları devam ediyor. Rus askerlerinin Harkov'da sivil yerleşimlere gerçekleştirdiği saldırıların ardından Ukrayna Acil Durumlar Servisi, 4 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Ukrayna Acil Durumlar Servisi'ne bağlı ekipler savaş pozisyonunda görevini yapmaya devam ediyor. Krasnadarskiy caddesinde 9 katlı bir binanın vurulması sonucunda çıkan yangında bin 500 metrekarelik alanda 27 daire zarar gördü. Yangına 50 araç ve 200 personel ile müdahale edildi" ifadeleri kullanıldı.

(Bekir Keskin/ İHA)

Rusya, Harkov'da sivil yerleşimleri vuruyor: 4 ölü

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ukrayna, Rusya, 112, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title