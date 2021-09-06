Son dakika haberleri... Rusya: Gine Cumhurbaşkanı Conde'nin serbest bırakılmasını ve dokunulmazlığının sağlanmasını talep ediyoruz
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Son dakika haberleri... Rusya: Gine Cumhurbaşkanı Conde'nin serbest bırakılmasını ve dokunulmazlığının sağlanmasını talep ediyoruz

Son dakika haberleri... Rusya: Gine Cumhurbaşkanı Conde'nin serbest bırakılmasını ve dokunulmazlığının sağlanmasını talep ediyoruz
Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Rusya Dışişleri Bakanlığı, Gine'de "yönetimin zorla ele geçirilmesi girişimlerine" karşı olduğunu belirterek, darbeciler tarafından alıkonulan Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin serbest bırakılmasını istedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Gine'de "yönetimin zorla ele geçirilmesi girişimlerine" karşı olduğunu belirterek, darbeciler tarafından alıkonulan Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin serbest bırakılmasını istedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 5 Eylül'de Gine'de "yönetimin zorla ele geçirildiği" ve Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin alıkonulduğu anımsatıldı.

Rusya'nın bu ülkedeki gelişmeleri "derin" endişeyle takip ettiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Moskova, anayasal olmayan herhangi bir yönetim değişikliği girişimine karşı çıkıyor. Conde'nin serbest bırakılmasını ve dokunulmazlığının sağlanmasını talep ediyoruz. Gine'deki durumun bir an önce anayasal düzene getirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Gine'deki tüm siyasi güçleri, şiddeti kışkırtacak eylemlerden kaçınmaya ve oluşan durumu barış ve müzakere yoluyla çözmeye çağırıyoruz."

Açıklamada, Gine Dışişleri Bakanı İbrahim Halil Kaba'nın Moskova'ya yapması planlanan resmi ziyaretin iptal olduğu da aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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