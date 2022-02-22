Son dakika haberleri | Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıma kararına gelen tepkilere yönelik, "Tepki elbette...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Gelen son dakika haberine göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıma kararına gelen tepkilere yönelik, "Tepki elbette bekleniyordu.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıma kararına gelen tepkilere yönelik, "Tepki elbette bekleniyordu. Gazeteler, televizyonlar, internet ve sosyal medyada herkesin ağzında bu konu var. Batılı meslektaşlarım tarafından son 10 yılda tüm sorunlarda Moskova suçlanıyor ve yaptırımlar uygulanıyor. Buna alıştık" dedi. - MOSKOVA
İhlas Haber Ajansı - Politika