Son dakika haberleri | Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Rusya'nın güvenlik önerilerine NATO ve ABD'nin verdiği yanıtın ardından atılacak adımlara Devlet Başkanı...
İhlas Haber Ajansı - Politika
Gelen son dakika haberlerine göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Rusya'nın güvenlik önerilerine NATO ve ABD'nin verdiği yanıtın ardından atılacak adımlara Devlet Başkanı Vladimir Putin karar verecek" dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Rusya'nın güvenlik önerilerine NATO ve ABD'nin verdiği yanıtın ardından atılacak adımlara Devlet Başkanı Vladimir Putin karar verecek" dedi. - MOSKOVA
İhlas Haber Ajansı - Politika