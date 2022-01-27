Son dakika haberleri | Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Rusya'nın güvenlik önerilerine NATO ve ABD'nin verdiği yanıtın ardından atılacak adımlara Devlet Başkanı... - Haberler
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Son dakika haberleri | Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Rusya'nın güvenlik önerilerine NATO ve ABD'nin verdiği yanıtın ardından atılacak adımlara Devlet Başkanı...

İhlas Haber Ajansı - Politika
Son dakika haberleri | Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov,

Gelen son dakika haberlerine göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Rusya'nın güvenlik önerilerine NATO ve ABD'nin verdiği yanıtın ardından atılacak adımlara Devlet Başkanı Vladimir Putin karar verecek" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Rusya'nın güvenlik önerilerine NATO ve ABD'nin verdiği yanıtın ardından atılacak adımlara Devlet Başkanı Vladimir Putin karar verecek" dedi. - MOSKOVA

İhlas Haber Ajansı - Politika

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