Son dakika haberleri: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Rusya Batılı ülkelere AGİT taahhütlerini yerine getirmeleriyle ilgili talepler gönderecek, dürüst bir cevap...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika politika haberi... Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Rusya Batılı ülkelere AGİT taahhütlerini yerine getirmeleriyle ilgili talepler gönderecek, dürüst bir cevap almayı umuyoruz" dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Rusya Batılı ülkelere AGİT taahhütlerini yerine getirmeleriyle ilgili talepler gönderecek, dürüst bir cevap almayı umuyoruz" dedi. - MOSKOVA
İhlas Haber Ajansı - Politika