Son dakika haberleri: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Rusya Batılı ülkelere AGİT taahhütlerini yerine getirmeleriyle ilgili talepler gönderecek, dürüst bir cevap... - Haberler
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Son dakika haberleri: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Rusya Batılı ülkelere AGİT taahhütlerini yerine getirmeleriyle ilgili talepler gönderecek, dürüst bir cevap...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haberleri: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov,

Son dakika politika haberi... Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Rusya Batılı ülkelere AGİT taahhütlerini yerine getirmeleriyle ilgili talepler gönderecek, dürüst bir cevap almayı umuyoruz" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Rusya Batılı ülkelere AGİT taahhütlerini yerine getirmeleriyle ilgili talepler gönderecek, dürüst bir cevap almayı umuyoruz" dedi. - MOSKOVA

İhlas Haber Ajansı - Politika

Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov, Rusya, Politika, Haber

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