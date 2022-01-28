Son dakika haberleri... Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "ABD'nin Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar uygulaması, ilişkilerin koparılması anlamına gelecek" dedi. - Haberler
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Son dakika haberleri... Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "ABD'nin Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar uygulaması, ilişkilerin koparılması anlamına gelecek" dedi.

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haberleri... Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov,

Son dakika haberler... Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "ABD'nin Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar uygulaması, ilişkilerin koparılması anlamına gelecek" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "ABD'nin Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar uygulaması, ilişkilerin koparılması anlamına gelecek" dedi. - MOSKOVA

İhlas Haber Ajansı - Politika

Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov, Rusya, Politika, Haber

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