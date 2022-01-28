Son dakika haberleri... Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "ABD'nin Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar uygulaması, ilişkilerin koparılması anlamına gelecek" dedi.
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haberler... Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "ABD'nin Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar uygulaması, ilişkilerin koparılması anlamına gelecek" dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "ABD'nin Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar uygulaması, ilişkilerin koparılması anlamına gelecek" dedi. - MOSKOVA
İhlas Haber Ajansı - Politika