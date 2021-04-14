Son dakika haberleri... Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve AGİT Dönem Başkanı Linde, Ukrayna'nın doğusundaki durumu görüştü
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Son dakika haberleri... Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve AGİT Dönem Başkanı Linde, Ukrayna'nın doğusundaki durumu görüştü

Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve AGİT Dönem Başkanı Linde, Ukrayna'nın doğusundaki durumu görüştü

Son dakika haber: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı ve İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile Ukrayna'nın doğusundaki durumu telefonda görüştü.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı ve İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile Ukrayna'nın doğusundaki durumu telefonda görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Lavrov ve Linde'nin telefon görüşmesinde Ukrayna'nın doğusundaki durumu ele aldığı kaydedildi.

Açıklamada, Rus tarafının, "Kiev'in, temas hattına asker ve silah konuşlandırması ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin, Donetsk ile Lugansk etrafındaki yerleşim birimlerine saldırı düzenlemesinin" gerginliğe ve endişeye neden olduğunu savunduğu belirtildi.

Rusya'nın bu meselenin Minsk anlaşmaları çerçevesinde barış yoluyla çözülmesinden yana olduğu vurgulanan açıklamada, tarafların bu anlaşmaya uyması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, Linde'nin "Ukrayna'nın yükümlülüklerini yerine getirmesi" yönünde gerekli girişimlerde bulunacağını söylediği ve AGİT'in, Donbas hattının her iki tarafında da durumu tarafsız şekilde gözlemleme yönünde adımlar atması gerektiğini ifade ettiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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