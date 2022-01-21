Son dakika haberleri... Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Rusya'nın güvenlik garantilerine cevap almasından sonra dışişleri bakanları düzeyinde temaslar planlanıyor." - Haberler
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Son dakika haberleri... Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Rusya'nın güvenlik garantilerine cevap almasından sonra dışişleri bakanları düzeyinde temaslar planlanıyor."

Son dakika haberleri... Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haber: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Rusya'nın güvenlik garantilerine cevap almasından sonra dışişleri bakanları düzeyinde temaslar planlanıyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Rusya'nın güvenlik garantilerine cevap almasından sonra dışişleri bakanları düzeyinde temaslar planlanıyor." - CENEVRE

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya, Politika, Haber

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