Son dakika haberleri... Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Rusya'nın güvenlik garantilerine cevap almasından sonra dışişleri bakanları düzeyinde temaslar planlanıyor."
Son dakika haber: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Rusya'nın güvenlik garantilerine cevap almasından sonra dışişleri bakanları düzeyinde temaslar planlanıyor.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Rusya'nın güvenlik garantilerine cevap almasından sonra dışişleri bakanları düzeyinde temaslar planlanıyor." - CENEVRE
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