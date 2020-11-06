Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Almanya Dışişleri Bakanı Maas ile telefonda görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Dağlık Karabağ ve Donbas meselesinin ele alındığı belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği aktarıldı. Bakanlık, görüşmede Lavrov ve Maas'ın Ukrayna'nın ayrılıkçı bölgesi olan Donbas bölgesindeki son durumu ele aldığını ifade etti. Dışişleri Bakanlığı, geçtiğimiz yıl Paris toplantısında alınan kararların uygulanması ve Kiev tarafı ile ayrılıkçıların elinde bulunan Luhansk ve Donetsk yönetimlerinin istişarelerini sürdürmesi için Rusya'nın arabuluculuğu konusunun konuşulduğunu belirtti.

Açıklamada, ayrıca Lavrov ve Maas'ın Dağlık Karabağ konusunda da görüştüğü ifade edilerek, "Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanlarının 10 Ekim tarihinde Moskova'da yaptığı anlaşmanın ivedilikle uygulanması fikrine varıldı" denildi.

LAVROV'DAN MAAS'A, NAVALNY ÇIKIŞI

Dışişleri Bakanlığı, ikilinin Donbas ve Dağlık Karabağ konularının yanı sıra Rusya'da zehirlendiği iddiasıyla Almanya'ya sevk edilen ve hala Almanya'da bulunan Rus muhalif lider Aleksey Navalny konusunu da tartıştığını belirtti. Açıklamada, "Rusya Dışişleri Bakanı, 1959 Avrupa Ceza Mahkemesi Karşılıklı Hukuki Yardım Sözleşmesi ve Kimyasal Silahlar Sözleşmesi yükümlülüklerini yerine getirmeyi reddeden tutumun kabul edilemez olduğunu vurguladı. Almanya'nın bu tutumunun Rus - Alman ilişkilerine zarar verecek girişimler olduğu ifade edildi" denildi.

Öte yandan Navalny'ın Almanya'daki tedavisinin ardından Alman laboratuvarlarında yapılan incelemede kesin olarak zehirlendiği ile ilgili bulgular olduğu belirtilmişti. Rusya, Almanya'dan numuneleri talep etmiş, Almanya ise numuneleri Rusya'ya göndermeyi kabul etmemişti.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı