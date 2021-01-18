Son dakika haberleri: Rusya'da toplu aşılama bugün başlıyor
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Son dakika haberleri: Rusya'da toplu aşılama bugün başlıyor

18.01.2021 07:40 | Son Güncelleme: 18.01.2021 07:45
Son dakika haberleri: Rusya'da toplu aşılama bugün başlıyor

Bir son dakika haberine göre Rusya, bugün toplu koronavirüs aşı uygulamasına başlıyor.

Rusya, bugün toplu koronavirüs aşı uygulamasına başlıyor. Aşı olmak isteyen Ruslar, Sputnik V ve EpiVacCorona olmak üzere iki aşı arasından seçim yapabilecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 13 Ocak'ta toplu aşılamaya geçilmesi talimatını vermişti. Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova ise, yaklaşık 2,1 milyon koronavirüs aşı dozunun, Ocak ayında dağıtımının yapılacağını açıklamıştı. Bugün, Rusya'da toplu koronavirüs aşılama kampanyası başladığı açıklandı. Şu ana kadar Rusya'da iki koronavirüs aşısı tescil edildi. Gamaleya Bilimsel Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen 'Sputnik V' koronavirüs aşısı ve Viroloji ve Biyoteknoloji Vektör Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen 'EpiVacCorona' koronavirüs aşısı isteğe göre Ruslara uygulanacak.  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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