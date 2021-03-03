Son dakika haberleri: Rusya'da son 24 saatte koronavirüsten 452 can kaybı

Son dakika haber... Rusya'da son 24 saatte 10 bin 535 kişide daha koronavirüs (Kovid-19) tespit edilirken, salgından 452 kişi daha yaşamını yitirdi.

Rusya'da son 24 saatte 10 bin 535 kişide daha koronavirüs (Kovid-19) tespit edilirken, salgından 452 kişi daha yaşamını yitirdi.

Rusya'da son 24 saatte 10 bin 535 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 452 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 4 milyon 278 bin 750'ye, toplam can kaybı ise 87 bin 348'e ulaştı. Ülkede toplamda 3 milyon 853 bin 734 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 337 bin 668 de aktif vaka olduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı