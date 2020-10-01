Son dakika haberleri! Rusya'da son 24 saatte 8 bin 945 yeni koronavirüs vakası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri! Rusya'da son 24 saatte 8 bin 945 yeni koronavirüs vakası

01.10.2020 12:02 | Son Güncelleme: 01.10.2020 12:07
Son dakika haberleri! Rusya'da son 24 saatte 8 bin 945 yeni koronavirüs vakası

Son dakika haberi: Rusya'da son 24 saatte 8 bin 945 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 8 bin 945 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 185 bin 231'e ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 8 bin 945 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 185 bin 231'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 169 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 20 bin 891'e ulaştığını açıkladı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Süleyman Soylu Charles Michel Fahrettin Koca Emmanuel Macron
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Ercan Kesal Aleyna Tilki
Spor Sörloth Arda Turan Omar Elabdellaoui Robert Prosinecki Vincent Aboubakar
Daha Fazla Kamu Uçak Çocuk Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Rusya'da son 24 saatte 8 bin 945 yeni koronavirüs vakası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.10.2020 12:09:52. #1.15#
title