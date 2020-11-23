Son dakika haberleri | Rusya'da son 24 saatte 25 bin 173 yeni koronavirüs vakası
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Son dakika haberleri | Rusya'da son 24 saatte 25 bin 173 yeni koronavirüs vakası

23.11.2020 11:31 | Son Güncelleme: 23.11.2020 11:35
Son dakika haberleri | Rusya'da son 24 saatte 25 bin 173 yeni koronavirüs vakası

Bir son dakika haberine göre Rusya'da son 24 saatte 25 bin 173 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 25 bin 173 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 114 bin 502'ye ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 25 bin 173 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 114 bin 502'ye yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 361 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 36 bin 540'a ulaştığını açıkladı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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