Son dakika haber | Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 1 milyon 618 bini geçti
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Son dakika haber | Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 1 milyon 618 bini geçti

31.10.2020 11:49 | Son Güncelleme: 31.10.2020 12:00
Son dakika haber | Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 1 milyon 618 bini geçti

Son dakika haberler: Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 1 milyon 618 bin 116'ya, ölü sayısı 27 bin 990'a çıktı.

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 1 milyon 618 bin 116'ya, ölü sayısı 27 bin 990'a çıktı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vakası sayısı 18 bin 140 artarak 1 milyon 618 bin 116'ya, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 334 artışla 27 bin 990'a yükseldi.

Son 24 saatte sağlığına kavuşanların sayısı 14 bin 854 artışla 1 milyon 215 bin 414'e ulaştı.

Rusya genelinde yeni vakaların yüzde 24,3'ünde semptom görünmezken, vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 1,2'den yüzde 1,1'e indi.

Toplam test sayısı 60 milyon aştı

Başkent Moskova'da son 24 saatte Kovid-19 vakası sayısı 4 bin 952 artarak 424 bin 148'e, hayatını kaybedenlerin sayısı da 55 artışla 6 bin 768'e çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, son 24 saatte 575 bin Kovid-19 testinin yapılmasıyla şimdiye kadarki test sayısının 60 milyon 400 bini geçtiğini duyurdu.

Rusya'da ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk virüs kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta kaydedilmişti.

Ülkede, dün 18 bin 283 kişide virüsün tespit edilmesiyle "en yüksek günlük vaka sayısı" görülmüştü

Rusya'da, 28 Ekim'de Kovid-19'a karşı alınan tedbirler kapsamında halka açık alan, toplu ulaşım araçları, taksi, araç park yerleri ve asansörlerde maske kullanılması zorunluluğu devreye girmişti.

Moskova hariç, ülkenin tüm şehirlerinde 23.00-06.00 saatleri arasında eğlence mekanları, restoran, bar ve kafelerin faaliyetleri yasaklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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