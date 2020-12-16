Son dakika haberleri... Rusya'da piyano çalan kediyle 'caz düeti' sosyal medyada viral oldu
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Son dakika haberleri... Rusya'da piyano çalan kediyle 'caz düeti' sosyal medyada viral oldu

16.12.2020 18:21 | Son Güncelleme: 16.12.2020 18:25
Son dakika haberleri... Rusya'da piyano çalan kediyle 'caz düeti' sosyal medyada viral oldu

Son dakika haberine göre Rusya'da TikTok uygulamasında piyano tuşlarına rastgele dokunduğunu gören Marsel Gilmanov, gitarını alarak kediye eşlik etti.

Rusya'da TikTok uygulamasında piyano tuşlarına rastgele dokunduğunu gören Marsel Gilmanov, gitarını alarak kediye eşlik etti. Ortaya çıkan caz düet sosyal medyada viral oldu.

Rusya'da TikTok uygulamasında patileriyle piyano tuşlarına rastgele basan bir kedinin görüntüsü yayınlandı. Rus müzisyen Marsel Gilmanov, Barney adlı kedinin rastgele çaldığı notalara gitarıyla eşlik etti. O anlar yüz binlerce kişi tarafından beğenildi ve paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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