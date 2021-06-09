Son dakika haberleri | Rusya'da pandemi hastanesinde yangın: 3 ölü

Bir son dakika haberine göre Rusya'da yeni tip korona virüs hastalarının tedavi gördüğü hastanede çıkan yangında 3 hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı.

Rusya'da yeni tip korona virüs hastalarının tedavi gördüğü hastanede çıkan yangında 3 hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı.

Rusya'nın Ryazan bölgesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) hastalarının tedavi gördüğü Semashko Pandemi Hastanesinin acil servis bölümünde bir vantilatörün patlaması sonucu yangın çıktı. Olayda 3 hasta duman zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybederken, vücudunda ciddi yanıklar oluşan bir hemşire de dahil olmak üzere 10 kişi yaralandı. Yangını söndürmek için Rusya Acil Durumlar Bakanlığına bağlı 60 personel ve 19 itfaiye aracı görevlendirildi. Bakanlık, hastanede bulunan 10 doktor ve 36 hastanın tahliye edildiğini belirtti.

Patlayan vantilatörün Çin malı bir Prunus Boaray 5000D tipi vantilatör olduğu belirtilirken, yangının 15 metrekarede etkili olduğu ve 44 dakika içinde söndürüldüğü aktarıldı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı