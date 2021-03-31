Son dakika haberleri! Rusya'da hayvanlar için geliştirilen Kovid-19 aşısının tescillendiği açıklandı
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Son dakika haberleri! Rusya'da hayvanlar için geliştirilen Kovid-19 aşısının tescillendiği açıklandı

Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Rusya'da hayvanlar için geliştirilen Kovid-19 aşısının tescillendiği açıklandı

Gelen son dakika haberlerine göre Rusya Federal Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Gözetim Servisi (Rosselhoznadzor) Müdür Yardımcısı Konstantin Savenkov, hayvanlar için geliştirdikleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının tescillendiğini bildirdi.

Rusya Federal Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Gözetim Servisi (Rosselhoznadzor) Müdür Yardımcısı Konstantin Savenkov, hayvanlar için geliştirdikleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının tescillendiğini bildirdi.

Savenkov, ülkesinde hayvanlar için Kovid-19 aşısı çalışmalarıyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Aşının Rosselhoznadzor'a bağlı Federal Hayvan Sağlığını Koruma Merkezince geliştirildiğini belirten Savenkov, "Etçil hayvanlar için 'Karnivak-Kov' aşısı tescil edildi. Bu, dünyada hayvanlar için geliştirilen ilk ve tek aşıdır." dedi.

Aşının klinik deneylerinin Ekim 2020'de başladığını aktaran Savenkov, deneylerde köpek, kedi, vizon, tilki ve çeşitli hayvanların yer aldığını kaydetti.

Savenkov, aşının hayvanlar için zararsız olduğunu savunarak, "Deneyler kapsamında aşılanan tüm hayvanlarda koronavirüse karşı yüzde 100 antikor üretildi." ifadesini kullandı.

Nisanda aşının seri üretiminin başlayabileceği bilgisini paylaşan Savenkov, aşıya yabancı ülkelerin de ilgi gösterdiğini dile getirdi.

Savenkov, Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana ülkede kedilerde 2 vakaya rastlandığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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