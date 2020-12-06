Son dakika haberleri... Rusya'da hava fişek fabrikasında yangın
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri... Rusya'da hava fişek fabrikasında yangın

06.12.2020 15:42 | Son Güncelleme: 06.12.2020 15:46
Son dakika haberleri... Rusya'da hava fişek fabrikasında yangın

Son dakika gündem haberi... Rusya'nın Rostov-on-Don kentinde, havai fişek imalatı yapılan bir fabrikada patlama meydana geldi.

Rusya'nın Rostov-on-Don kentinde, havai fişek imalatı yapılan bir fabrikada patlama meydana geldi. 

Rusya'nın Rostov-on-Don kentinde, havai fişek imalatı yapılan bir fabrikada patlama meydana geldi. Rusya Federasyonu Acil Durumlar Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, yangının sabah 6.30'da meydana geldiği ifade edildi. Bakanlık, yeni yıl kutlamaları için hazırlık yapan bir havai fişek fabrikasında yangın çıktığını yangının etkisiyle içeride bulunan havai fişeklerinin patladığını duyurdu.Bakanlık haftasonu tatili olduğu gerekçesiyle fabrikada kimsenin bulunmamasını şans olarak nitelendirirken, olayda ölü ve yaralının olmadığı ifade edildi. Yangın sebebiyle havai fişeklerin tutuştuğu iki katlı bina itfaiye tarafından zorlukla söndürüldüğü kaydedildi. Patlamanın nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haber | Plastik fabrikasında yangın
Son dakika haber | Plastik fabrikasında yangın
Son dakika! Ataşehir'de mobilya fabrikasında yangın
Son dakika! Ataşehir'de mobilya fabrikasında yangın
Deterjan fabrikasında yangın, dumanlar gökyüzüne yükseldi (2)
Deterjan fabrikasında yangın, dumanlar gökyüzüne yükseldi (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Donald Trump Ekrem İmamoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Onur Ünlü Başak Dizer Acun Ilıcalı Caner Cindoruk
Spor Falcao Erol Bulut Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Josef De Souza
Tüm Haberler Bursa Deprem Kocaeli Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Rusya'da hava fişek fabrikasında yangın - Rostov
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.12.2020 15:59:54. #1.15#
title