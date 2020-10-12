Son dakika haberleri | Rusya'da bir öğretmen 4 yaşındaki oğlunu asarak öldürdü
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Son dakika haberleri | Rusya'da bir öğretmen 4 yaşındaki oğlunu asarak öldürdü

12.10.2020 16:40 | Son Güncelleme: 12.10.2020 16:48
Son dakika haberleri | Rusya'da bir öğretmen 4 yaşındaki oğlunu asarak öldürdü

Gelen son dakika haberine göre Rusya'da Lyubov Melnikova adlı kadın öğretmen, eşi ve kızları koşuda olduğu sırada dört yaşındaki oğlunu taytla asarak öldürdü.

Rusya'da Lyubov Melnikova adlı kadın öğretmen, eşi ve kızları koşuda olduğu sırada dört yaşındaki oğlunu taytla asarak öldürdü.

Rusya'da anne dehşeti yaşandı. Rusya'da Lyubov Melnikova (43) adlı kadın öğretmen, eşi ve kızları koşuda olduğu sırada dört yaşındaki oğlunu taytla asarak öldürdü. Olay, Rusya'nın Pushkino kasabasında yaşandı. Melnikova, spordan dönen yaşları 13 ve 14 olan kızlarıyla kocası Vasily Melnikov'un eve girmesine izin vermedi.

BABA OĞLUNU  KONDİSYON ALETİNDE ASILI BULDU

Duruma anlam veremeyen Melnikova'ın eşi Vasily eve girdiği sırada kondisyon aletinde 4 yaşındaki oğlunu taytla asılmış halde bulduğu belirtildi. Anne Melnikov'un cinayeti neden işlediği bilinmezken, Rusya Soruşturma Komitesi'nden yapılan açıklamada, "Dört yaşındaki oğlunu öldüren Lyubov Melnikova'nın tutuklandığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.


Son dakika haberleri | Rusya'da bir öğretmen 4 yaşındaki oğlunu asarak öldürdü
Son dakika haberleri | Rusya'da bir öğretmen 4 yaşındaki oğlunu asarak öldürdü
Son dakika haberleri | Rusya'da bir öğretmen 4 yaşındaki oğlunu asarak öldürdü
Son dakika haberleri | Rusya'da bir öğretmen 4 yaşındaki oğlunu asarak öldürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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