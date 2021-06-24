Son dakika haberleri! Rusya'da askeri helikopter düştü: 3 ölü
Son dakika haberleri... Rusya'nın Leningrad bölgesinde "Mİ-8 tipi" askeri helikopterin düşmesi sonucu 3 asker hayatını kaybetti.
Rusya'nın Leningrad bölgesinde "Mİ-8 tipi" askeri helikopterin düşmesi sonucu 3 asker hayatını kaybetti.
Rus TASS haber ajansına göre, Rusya Federal Ulusal Muhafız Servisi'ne (Rosgvardiya) ait "Mİ-8 tipi" askeri helikopter, Leningrad bölgesinde eğitim uçuşu esnasında düştü.
Kazada, ilk belirlemelere göre helikopterdeki 3 asker yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazaya teknik arızanın neden olduğu tahmin ediliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu