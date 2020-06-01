Son dakika haberleri! Rusya'da anayasa değişikliği referandumu 1 Temmuz'da yapılacak
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Son dakika haberleri! Rusya'da anayasa değişikliği referandumu 1 Temmuz'da yapılacak

Son dakika habere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2024'te devlet başkanı seçiminde yeniden aday olmasına imkan sağlayacak ve ülkede siyasi sistemi değiştirecek anayasa değişikliği için halk oylamasının 1 Temmuz'da yapılacağını söyledi.

Son dakika haberleri! Rusya'da anayasa değişikliği referandumu 1 Temmuz'da yapılacak
01.06.2020 17:43 | Son Güncelleme: 01.06.2020 17:43

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2024'te devlet başkanı seçiminde yeniden aday olmasına imkan sağlayacak ve ülkede siyasi sistemi değiştirecek anayasa değişikliği için halk oylamasının 1 Temmuz'da yapılacağını söyledi.

Putin, 22 Nisan'da yapılması kararlaştırılan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen anayasa değişikliği referandumu ile ilgili olarak merkez seçim komitesi ve diğer yetkililer ile toplantı yaptı.

Salgın konusunda alınan tedbirlerle olumsuz senaryolara izin verilmediğini söyleyen Putin, ülkede hayatın artık normal ritmine döndüğünü ifade etti.

Referandum tarihinin kararlaştırılması için ilan tarihinden itibaren yasal olarak 30 güne ihtiyaç olduğunu hatırlatan Putin, "Anayasa değişikliği halk oylamasını 1 Temmuz 2020'de yapacağız." dedi.

Putin, salgın nedeniyle oylama esnasında insanların sağlığı ve hayatının korunması için gereken organizasyonun yapılması talimatını verdi.

Rusya Merkez Seçim Komitesi Başkanı Ella Pamfilova, oylama esnasında görevlilere, medya mensuplarına ve vatandaşlara salgın tedbirleri çerçevesinde tek kullanımlık maske, eldiven ve kalem verileceğini belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da 1 Temmuz 2020 tarihinin tatil ilan edileceğini belirtti.

-Anayasa değişikliği Putin'e yeniden aday olma imkanı veriyor

Putin'in ülke siyasi sisteminde değişiklik yapılmasına yönelik ocaktaki konuşmasının ardından anayasa değişikliği çalışmaları başlamıştı.

Tasarı, Rus Parlamentosu'nun alt ve üst kanatlarında, federal bölgelerin yasama organlarında kabul edilmişti.

Anayasa Mahkemesinin de uygun bulduğu tasarının kabul edilmesiyle Rusya'nın kurucu milletleri statüsünde, federal bölgelerin konumunda, bakanlar kurulunun üyeleri ve farklı seviyelerde devlet yetkililerinin statüsünde, parlamentonun yetkisinde, Rus dilinin kullanımında değişiklikler olacak.

Değişiklikler, Putin'in tekrar iki dönem üst üste devlet başkanı seçilmesine de imkan sağlayacak.

Vladimir Putin, 2000'de Rusya Devlet Başkanı seçilmişti. Rusya'da iki kez art arda başkan seçilmesinin ardından Putin, anayasanın iki dönemden daha fazla başkanlık yapılmasına müsaade etmemesi nedeniyle 2008-2012'de başbakanlık görevini üstlenmişti.

2012'de yapılan seçimlerde oyların yüzde 63,6'sını alarak devlet başkanı seçilen Putin, 2018'de yapılan seçimlerde de oyların yüzde 76,76'sını alarak daha güçlü bir şekilde başa gelmişti.

Mevcut anayasa çerçevesinde Putin'in görev süresi 2024'te sona eriyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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